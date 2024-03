O cardápio de projetos que o Ministério dos Transportes levará à Espanha

Logo depois da visita oficial do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, e de uma comitiva de 300 empresários do país ao Brasil, Renan Filho e uma equipe do Ministério dos Transportes vão seguir em missão oficial para Madri, onde ficam de 11 a 15 de março.

O intercâmbio está sendo coordenado com a embaixada espanhola em Brasília. Ainda nesta quinta-feira, o ministro vai ao encontro de Sánchez e dos executivos durante a passagem da comitiva por São Paulo.

Na série de encontros com empresas privadas, fundos de investimento e operadores de infraestrutura em Madri, Renan Filho vai apresentar um cardápio com 13 leilões rodoviários que, somados, têm um valor total de aportes de 122 bilhões de reais.

Alguns destaques são o trecho da BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, em Minas Gerais, com leilão já marcado para 11 de abril; o trecho da BR-364 entre Porto Velho e Vilhena, em Rondônia; a “Rota Verde”, que liga Rio Verde, Goiânia e Itumbiara na BR-060 e na BR-452; e a duplicação de 31,4 quilômetros da BR-381, em Minas.

Continua após a publicidade

Renan Filho e sua equipe também terão encontros bilaterais com empresas que já atuam no Brasil, como os grupos Abertis (à frente de cinco rodovias federais por meio da concessionária Arteris) e Roadis (ViaBahia), e com possíveis entrantes no mercado nacional.

Além da equipe do Ministério dos Transportes, integram a comitiva rumo a Madri representantes da Infra S.A., da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do Tribunal de Contas da União (TCU), da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e da Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias (Aneor).