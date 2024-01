O cálculo de um ex-ministro de Bolsonaro para ganhar prefeitura na Paraíba

No segundo turno das eleições presidenciais de 2022, Jair Bolsonaro obteve 49,9% dos votos válidos contra 50,1% de Lula em João Pessoa — uma diferença de apenas 925 eleitores.

Das nove capitais do Nordeste, região em que o petista recebeu quase 70% dos votos válidos, a da Paraíba teve o resultado mais apertado naquele 30 de outubro.

Pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa pelo PL, o ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro Marcelo Queiroga conta com o desempenho do ex-chefe na cidade para conseguir se eleger na sua cidade natal, em sua primeira disputa eleitoral.

Um dos únicos ex-ministros bolsonaristas que deve enfrentar as urnas em 2024, ao lado do ex-chefe do Turismo Gilson Machado no Recife, o cardiologista tem avaliado com otimismo pesquisas realizadas no fim do ano passado, em que aparece com cerca de 5% das intenções de voto. O atual prefeito, Cícero Lucena (PP), lidera os levantamentos.

Continua após a publicidade

“Por incrível que pareça, 70% não me conhecem. E a minha rejeição é a mais baixa, algo semelhante ao que ocorreu com Tarcísio. Ou seja, vamos ganhar!”, declarou Queiroga ao Radar, em referência ao desempenho do governador de São Paulo, o ex-ministro da Infrestrutura, Tarcísio de Freitas, nas eleições de 2022.

Inelegível por decisão do TSE, Bolsonaro deve visitar a capital paraibana em fevereiro, para tentar transferir seu capital político a Queiroga.