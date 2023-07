O café gelado da presidente da Caixa

Chefe da Caixa, Rita Serrano ainda luta pelo cargo, mas seu café está gelado. Interlocutores do Planalto dizem que sua demissão deve sair nos próximos dias. Na instituição, as equipes já estão contando com isso.

“Aqui, todos viraram a chave, já”, diz um integrante da cúpula do banco.

O centrão quer colocar uma mulher no lugar de Rita, mas o PT ainda luta para manter o controle do banco, instalando outra mulher do partido no posto. Os nomes mudam a todo momento.