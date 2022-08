‘O Brasil terá oportunidade de me conhecer’, diz vice de Ciro

A vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, reconheceu ser uma figura ainda desconhecida do eleitor brasileiro no momento em que foi anunciada candidata a vice-presidente na chapa que Ciro Gomes concorrerá ao Palácio do Planalto neste ano.

Vice-prefeita de Salvador eleita em 2020 ao lado de Bruno Reis (União Brasil), a advogada faz parte dos quadros do PDT. Nesta sexta, durante a coletiva de imprensa que marcou a divulgação de seu nome, Ana Paula disse que o país terá a chance de conhecê-la melhor durante a corrida eleitoral e que seu nome já é conhecido na Bahia, o quarto maior colégio eleitoral e onde ela fez carreira no serviço público.

“O PDT é um partido de grande mulheres. Só de estar aqui é algo muito forte. Vou dizer com tranquilidade: o Brasil vai ter a oportunidade de me conhecer. Eu vou ter a oportunidade de mostrar a minha força, o meu amor, a minha vocação. Isso é algo, inclusive, positivo. A gente precisa ter novas pessoas, novas perspectivas nesse país. Posso te garantir que na minha cidade, na minha terra, o povo me conhece e, graças a Deus, com muito amor e muito respeito”, disse ela.