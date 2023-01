O almoço de Lira com a bancada do Rio, Castro e Paes

A bancada do Rio de Janeiro vai almoçar logo mais com Arthur Lira na residência oficial do presidente da Câmara.

Além dos deputados, também participam do encontro o governador Cláudio Castro (PL), que está em Brasília para participar de reuniões com os 26 colegas e com Lula, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), que foi à capital federal para despachar com a presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano.

A seis dias da disputa — praticamente liquidada — pela reeleição, o presidente da Casa ainda terá reuniões nesta quinta com as bancadas do Pará, no meio da tarde, e de São Paulo, à noite.

No jantar que teve nesta quarta-feira com a bancada de Minas Gerais, aliás, Lira fez questão de elogiar o deputado Celso Sabino (União Brasil-PA) por sua atuação como presidente da Comissão Mista de Orçamento no ano passado.

Reeleito para o segundo mandato na Câmara, Sabino foi aplaudido pelos colegas após o afago do aliado. Ele atua como um dos coordenadores da campanha de Lira.