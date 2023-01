Governadores decidem nesta quinta quais projetos levarão a Lula

O Fórum de Governadores vai se reunir na tarde desta quinta-feira, em Brasília, para definir quais projetos regionais serão apresentados a Lula nesta sexta, quando o presidente receberá os chefes dos 26 Estados e do Distrito Federal. De acordo com o secretário de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, André Ceciliano, cada um deles indicará três ações locais e uma de impacto na região na reunião no Palácio do Planalto.

No encontro desta quinta, marcado para as 17h, os governadores também vão debater meios para repor as perdas de arrecadação com o ICMS sobre combustíveis — reduzido no ano passado por iniciativa do governo Bolsonaro — e alterações nas regras que definem a situação fiscal e a capacidade de tomar empréstimos.

Além de ser uma prévia para a reunião com Lula, trata-se do primeiro encontro do fórum em 2023. Os governadores já estiveram juntos no último dia 9, quando foram chamados pelo presidente após os atos terroristas promovidos por bolsonaristas golpistas em Brasília no dia anterior.