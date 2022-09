O alívio de Lula depois do susto no primeiro debate da corrida ao Planalto

Após a euforia com a participação de Lula no Jornal Nacional e o susto com o seu desempenho engessado no debate da Band, os petistas comemoraram as pesquisas da semana passada, que não apontaram grandes alterações nas intenções de voto do ex-presidente — apesar do leve aumento de Ciro Gomes e Simone Tebet. O diagnóstico, otimista, é que ficou no zero a zero.

Apesar de trabalharem com a ideia de que a disputa será apertada e que Lula provavelmente irá ao segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro, ainda há na campanha quem acredite que o voto útil pode levar à vitória no dia 2 de outubro.