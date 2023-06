O acordo de milhões de dólares de Marina Silva com uma agência alemã

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, assinou um acordo com a Agência Alemã de Cooperação Internacional para redução do consumo e do vazamento de gases de refrigeração e ar condicionado. O valor total do projeto ultrapassa os 7,7 milhões de dólares.

A ideia é incentivar o uso dos hidrofluorcarbonetos, gases que não destroem a camada de ozônio, em substituição dos clorofluorcarbonetos, mais poluentes. Para isso, é necessária a adoção de tecnologias alternativas. O contrato tem vigência até junho de 2026.