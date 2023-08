Nunes Marques arquiva investigação contra Lula por lavagem de dinheiro

Relator de uma investigação contra Lula no STF, o ministro Nunes Marques decidiu arquivar nesta semana a apuração que mirava possível crime de lavagem de dinheiro praticado pelo petista durante a Lava-Jato.

Um relatório do Coaf identificou, entre outubro de 2016 e março de 2017, “diversas transações financeiras suspeitas” de Sandro Luís Lula da Silva, um dos filhos do presidente, a mulher dele, e duas empresas do casal.

Segundo os investigadores, nesse período, as contas do filho do presidente movimentaram 361 965 reais, sendo “a maior parte” repassada por Lula. No curso da investigação, a própria Polícia Federal e a PGR pediram o arquivamento do caso, por falta de elementos.

Marques, que assumiu o inquérito com a chegada de Lula ao Planalto, não viu motivos para contrariar os investigadores:

“Considerando que a PGR detém, privativamente, a atribuição de promover ação por supostos crimes praticados pelo presidente da República, em respeito ao sistema acusatório, não há qualquer providência a ser adotada, senão o arquivamento do feito”.

Esses repasses de dinheiro a Sandro Luís foram usados por Sergio Moro para ordenar, em 2016, a famosa condução coercitiva de Lula na Lava-Jato.