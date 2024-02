Nunes e Suplicy almoçam em inauguração de creche na periferia de SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O prefeito Ricardo Nunes inaugurou na manhã desta quarta-feira a Escola de Educação Infantil Professor Dalmo de Abreu Dallari. O nome é uma homenagem ao jurista que faleceu em abril de 2022 e foi uma proposta do deputado Eduardo Suplicy quando era vereador.

“O prefeito foi muito atencioso comigo e me convidou assim como aos filhos do professor Dalmo para estarem presentes na homenagem. Tinha ali talvez umas 200 pessoas, que estavam assistindo e aplaudiram tanto a mim, quanto ao prefeito e dois vereadores da região que estavam lá”, disse o petista.

Os vereadores Marcelo Messias (MDB) e Rodrigo Goulart (PSD) também participaram do evento. Para Suplicy, o clima eleitoral que já se aflora no meio político não tem nada a ver com a inauguração, que o deputado considera “uma questão suprapartidária”.

“Hoje eu apoio o Boulos, mas isso não impede que eu tenha uma relação de respeito. Fui vereador junto com o Ricardo Nunes e ele até recordou dos tempos que éramos vereadores juntos. Sempre tive uma boa relação com ele e com os outros vereadores. De respeito e construção”.

Depois da cerimônia, o deputado e o prefeito almoçaram juntos no refeitório da creche na Zona Sul da capital. No cardápio, arroz, feijão, beterraba e picadinho.