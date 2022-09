Nova pesquisa revela impacto do 7 de setembro para Lula e Bolsonaro

A nova pesquisa FSB divulgada nesta segunda mostra que os atos de 7 de setembro reduziram em dois pontos a diferença entre Lula e Jair Bolsonaro, configurando um quadro de estabilidade, já que ambos os candidatos oscilaram dentro da margem de erro, que é de dois pontos.

Segundo o levantamento, Lula caiu um ponto, passando de 42% para 41% das intenções de voto. Já Bolsonaro subiu um ponto, passando de 34% para 35%. A diferença entre os dois está agora em 6 pontos, a menor da série história iniciada no fim de março. Ciro Gomes foi de 8% para 9% e Simone Tebet, de 6% para 7%.

“Com as oscilações positivas de Bolsonaro, Ciro e Tebet, a soma de todos os candidatos exceto Lula foi a 53%, 12 pontos a mais do que o ex-presidente. Com isso, Lula agora aparece com 44% dos votos válidos, indicando a necessidade de um 2º turno na eleição presidencial”, diz o instituto.

O Instituto FSB ouviu, por telefone, 2.000 pessoas entre os dias 09 e 11 de setembro. A pesquisa está registrada no TSE.