Noruega investe R$ 42 milhões em pesquisas do Brasil e outros sete países

Uma chamada pública aberta pelo governo da Noruega vai investir cerca de 42 milhões de reais em pesquisas de universidades brasileiras, e de outros sete países, em parceria com instituições de ensino norueguesas. O programa, chamado de UTFORSK, aceita inscrições até 15 de abril de 2024.

Além do Brasil, Canadá, China, Índia, Japão, África do Sul, Estados Unidos e Coreia do Sul também podem ser contemplados no aporte para projetos científicos, com prioridade a temas como “oceanos e áreas costeiras” e “clima, meio ambiente e energia”. As instituições participantes devem ter acordos com universidades ou centro de pesquisa da Noruega, ou podem solicitar o início de uma parceria para concorrer ao financiamento.

“Esta é uma chamada que tem o objetivo de fortalecer os laços entre a Noruega e os demais países. O principal diferencial desse edital é que ele não é exclusivo para centros de excelência, o que abre espaço para que novas parcerias também sejam beneficiadas”, explica Torkjell Leira, conselheiro de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da Noruega no Brasil.

O UFTORSK já contemplou 32 projetos no Brasil. Entre as instituições que já usaram o financiamento para desenvolver pesquisas, estão as universidades federais do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Pernambuco, além da PUC do RS e do Rio.

As inscrições para novos projetos são feitas no site.

Continua após a publicidade