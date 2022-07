No Ceará, candidato da esquerda é o preferido da elite, diz pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta para o governo do Ceará indicou que a elite do estado prefere o candidato da esquerda, que, no entanto, ainda tem um caminho a percorrer para conquistar a preferência das classes de renda mais baixa.

Segundo o levantamento, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT), aposta de Ciro Gomes (PDT) na corrida deste ano ao Palácio da Abolição, tem 46% das intenções de voto entre o eleitor com renda familiar acima de cinco salários mínimos. Já o deputado Capitão Wagner, do União Brasil e que terá o apoio do PL de Jair Bolsonaro, tem 42% das intenções nesse estrato social.

Conforme Veja noticiou recentemente, a esquerda ainda não chegou a um consenso sobre quem será a cabeça da chapa ao governo do Ceará. Pedetistas querem uma aliança ampla em torno do nome Cláudio, mas o PT resiste à ideia e quer que a candidata seja a atual governadora, a também pedetista Izolda Cela, sucessora da cadeira que foi de Camilo Santana (PT), que tentará uma vaga ao Senado este ano.

Enquanto a esquerda não se entende, o candidato bolsonarista goza da preferência dos eleitores de renda mais baixa. Segundo a pesquisa Genial/Quaest, Capitão Wagner tem 44% dos eleitores com renda familiar de até dois salários mínimos, contra 38% de Roberto Cláudio nessa mesma faixa da população.