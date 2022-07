Ceará: candidato que PT rejeita é quem mais pode manter o partido no poder

A coalizão PT-PDT que governa o Ceará há quatro mandatos consecutivos tem vários nomes tentando ser o candidato da frente ao governo do estado na eleição deste ano, mas só um é realmente competitivo contra o deputado federal Capitão Wagner (União Brasil), principal adversário do grupo: o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT).

Segundo pesquisa Genial/Qiuaest feita entre os dias 27 de junho e 1º de julho, Cláudio tem 40% das intenções de voto e empata tecnicamente com Wagner, que tem 44% — a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Cláudio tem a objeção de uma parte expressiva do PT, em razão dos enfrentamentos que tiveram nas disputas eleitorais pela Prefeitura de Fortaleza em 2016 e 2020, ambas vencidas pelo pedetista. Para piorar, ele é o candidato preferido do ex-governador Ciro Gomes (PDT), que nacionalmente também vem se estranhando com o petismo.

Para manter a coalizão no Ceará, os petistas preferem que o nome da frente seja a governadora Izolda Cela (PDT), que era vice e assumiu o cargo após a renúncia do titular, Camilo Santana (PT), que irá disputar o Senado – o petista faz campanha aberta por sua sucessora. Izolda, no entanto, tem apenas 30% contra 52% de Capitão Wagner.

Outros dois pré-candidatos à vaga do PDT têm desempenho ainda pior que o de Izolda. O deputado federal Mauro Benevides Filho teria 23% das intenções de voto contra 55% de Wagner, enquanto o deputado estadual Evandro Leitão teria 17% contra 59%.

No meio do impasse sobre quem será o nome da frente, o PT já ameaça publicamente romper a aliança e lançar um candidato próprio. O ex-presidente do Senado Eunício Oliveira (MDB) também sonha em ser candidato ao governo com o apoio dos petistas, principalmente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de quem é aliado.

A pesquisa da Quaest foi feita por meio de entrevistas presenciais com 1.500 eleitores do estado e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº CE 05334/2022.