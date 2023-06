Nando Reis e Arnaldo Antunes vão levar fãs para cima do palco

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Nando Reis e Arnaldo Antunes vão aproveitar uma brecha na turnê comemorativa do Titãs pelo país para fazer uma apresentação única nesta segunda, Dia dos Namorados, no Qualistage, no Rio de Janeiro, às 20h30.

A noite será marcada por uma série de experiências inéditas, com tokens criados exclusivamente para serem usados neste show, cada um com um benefício diferente, desde mensagens personalizadas a versos manuscritos pelos artistas, até o acesso para assistir cinco músicas em cima do palco — a exemplo que Beyoncé vem oferecendo em sua turnê.

A ação é feita em parceria com a recém-lançada plataforma TOKS, que tem o executivo Bruno Maia como fundador.

