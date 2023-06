Na Finlândia, Juscelino Filho fecha acordos de rede privativa e segurança

O ministro Juscelino Filho (Comunicações) assinou nesta semana acordos de cooperação técnica com a Finlândia em projetos de conectividade, inclusão digital, rede privativa de 5G e segurança cibernética.

Ao Radar, Juscelino Filho afirmou que a Finlândia está muito avançada na transformação digital do governo e da economia do país e serve como exemplo para o Brasil e o mundo. A ideia é aproveitar as experiências estrangeiras com a instalação do 5G.

“Temos recursos carimbados do leilão do 5G para fazer, através da Telebrás, a nossa rede privativa de governo do Distrito Federal e nas capitais dos Estados, interligando PRF, PF, as polícias Civil e Militar, os bombeiros e as Forças Armadas”, disse.

Na missão, o ministro também visitou a sede da Ericsson, na Suécia, e conheceu atividades da empresa no desenvolvimento da tecnologia 6G. Também participou de um evento sobre universalização do acesso à internet de banda larga.

