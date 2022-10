Na campanha de Lula, petistas se derretem por Janones

Atualizado em 21 out 2022, 17h17 - Publicado em 21 out 2022, 16h30

Por Ramiro Brites Atualizado em 21 out 2022, 17h17 - Publicado em 21 out 2022, 16h30

Integrantes do núcleo de coordenação da campanha do PT nem tentam disfarçar o deslumbramento com o resultado do trabalho do deputado André Janones nas redes sociais, em especial, no Facebook. Lula participa nesta sexta de live no perfil do parlamentar, que acumula quase 8 milhões de seguidores.

Segundo os petistas, o deputado mineiro consegue prever o que gera engajamento e o que não funciona nas redes sociais. As estratégias auxiliam a campanha a impulsionar a presença digital do ex-presidente.

Um dos ensinamentos de Janones é que vídeos muito bem produzidos não são a preferência do algoritmo. Ele costuma dizer que as publicações audiovisuais têm que ser “sujinhas”, pois a plataforma dá preferência a conteúdos caseiros, ou que parecem ser feitos sem muitos recursos.

A admiração foi exposta, inclusive, pela presidente do partido. Gleisi Hoffmann enviou um áudio nesta quinta para um grupo de Telegram mobilizado pelo parlamentar do Avante.

“Estou junto com Janones nessa empreitada do canal e da mobilização do nosso time, do nosso exército, para enfrentar as barbaridades que o Bolsonaro faz. Nós temos que combater as fake news”, disse a deputada.

O canal do Telegram de André Janones ultrapassou ontem 100.000 participantes. O deputado é considerado pela campanha a melhor arma para revidar a escalada contra Lula nas redes sociais, prevista para a próxima semana.

Continua após a publicidade