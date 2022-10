Museu Afro Brasil celebra aniversário com entrada gratuita no domingo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 21 out 2022, 19h51 - Publicado em 21 out 2022, 18h30

Por Ramiro Brites

O Museu Afro Brasil vai fechar temporariamente a partir da próxima segunda para reformas. Mas antes, o espaço terá entrada gratuita no domingo, em razão do aniversário de 18 anos da instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

A obra no Pavilhão Padre Manoel da Nóbrega, que abriga o acervo, deve ser finalizada em 4 de novembro e depois o museu volta a funcionar normalmente. A reabertura está marcada para o próximo dia 5 com uma programação especial do Mês da Consciência Negra.