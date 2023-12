Mundo Bita participa de campanha nacional de vacinação infantil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Uma parceria da Pfizer com a Sociedade Brasileira de Pediatria promove a campanha “Mais Que um Palpite”, que vai marcar presença em salas de cinema de todas as regiões do país até 22 de março.

No curta-metragem “Vacinados e Protegidos”, os personagens da animação Mundo Bita contam em linguagem lúdica a relevância das imunizações e tentam conscientizar a importância de os responsáveis manterem a carteira de vacinação das crianças em dia.