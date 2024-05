MPF investiga fraude a dados de famoso árbitro de futebol brasileiro

O MPF abriu um inquérito recentemente para investigar um sujeito de Santa Catarina que invadiu, em outubro de 2023, o sistema do SUS e inseriu dados falsos no cadastro do árbitro de futebol Bráulio Machado.

O caso se deu em Tubarão (SC). Segundo o MPF, o perfil de Machado no sistema do governo foi fraudado em dois pontos. Ele foi dado como morto e, no campo do nome do pai dele, os criminosos escreveram insultos e chamaram o juiz de… ladrão. Dureza!