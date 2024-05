MP junto ao TCU pede investigação de uso de Itaipu “com fins eleitorais”

O subprocurador-geral do MP junto ao TCU, Lucas Furtado, pediu que o tribunal de contas investigue a destinação de bilhões de reais do caixa da usina de Itaipu Binacional “com fins eleitorais em doações para projetos sociais e empreendimentos”, em possível “desvio de finalidade pública ensejador de dano ao erário”.

Como mostrou o colunista José Casado, de VEJA, a empresa está gastando mais de 2,3 bilhões de reais em doações para projetos que classifica como “socioambientais”, como construção de pontes, de trechos de rodovias, de ciclovias e reformas de aeroportos, em 430 municípios do Paraná e de Mato Grosso do Sul. O custo é repassado na conta de luz.

“Sem que haja a devida transparência e fundamentação quanto aos critérios de escolha da destinação dos recursos, entendo que a contribuição com projetos e empreendimentos pode não ter sido feita com a estrita finalidade de estimular o desenvolvimento social, mas visando que estruturas e recursos públicos fossem utilizados para fins eleitorais e para que fosse obtido apoio do governo junto às áreas beneficiadas”, afirma o subprocurador-geral do MP junto ao TCU.

Furtado afirma na representação ser de “extrema relevância” que a corte de contas compartilhe as informações que venha a apurar sobre as doações bilionárias de Itaipu a “programas de responsabilidade socioambiental” com o TSE e o Ministério Público Eleitoral, “de modo a colaborar e divulgar conclusões sobre possível utilização indevida da máquina pública”.