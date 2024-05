Moraes manda soltar o coronel Câmara, ex-assessor de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou nesta terça-feira a soltura do coronel Marcelo Câmara, ex-assessor especial do ex-presidente Jair Bolsonaro, e do tenente Rafael Martins de Oliveira, ambos do Exército.

Os dois militares estavam presos há pouco mais de três meses, desde 8 de fevereiro, por suspeita de envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado.

Na edição de VEJA que está nas bancas, o Radar revelou que um importante amigo de Moraes na classe política contou que o ministro do STF deu sinais de que começaria a soltar bolsonaristas presos, depois de libertar o tenente-coronel Mauro Cid no último dia 3.

É o que está acontecendo.