Moraes manda CPMI avaliar se mantém sigilo sobre imagens do 8 de Janeiro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na decisão que autorizou Flávio Dino a enviar à CPMI as imagens de câmeras internas e externas da sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública em 8 de janeiro, Alexandre de Moraes determinou que a comissão de inquérito avalie se torna públicas ou mantém o sigilo sobre as gravações “em virtude das diligências em andamento”.

Nas primeiras tentativas do colegiado de obter as imagens, Dino havia respondido que precisaria de autorização do STF para compartilhá-las, sob pena de, segundo o ministro, atrapalhar investigações e operações que a Polícia Federal pudesse estar planejando.

Depois do despacho de Moraes, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que Dino irá “acionar a PF para enviar as imagens”. O ministro do Supremo autorizou o fornecimento das imagens “diretamente” pela pasta de Flávio Dino.

Siga