Ministros do STF votam contra cela especial para quem tem nível superior

Os ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia, do STF, votaram pelo fim das celas especiais nas prisões para quem tem diploma de nível superior. O julgamento começou nesta sexta no plenário virtual do Supremo e será encerrado no próximo dia 25.

A ação em discussão foi movida pela PGR em 2015 e questiona o trecho do Código de Processo Penal que diz que os presos com diploma cujos processos ainda não tiverem condenação definitiva “serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial, à disposição da autoridade competente”.

O processo está sob a relatoria de Moraes. Ele votou pelo fim do privilégio por considerar que ele fere os princípios de isonomia expressos na Constituição. Cármen acompanhou o relator. Os demais ministros ainda não registraram os seus votos.