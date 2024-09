Ministro do STJ toma posse como corregedor no CNJ

O ministro do STJ Mauro Campbell Marques assumirá, nesta terça-feira, o cargo de corregedor nacional de Justiça para o biênio 2024-2026, substituindo o ministro Luis Felipe Salomão.

Indicado ao cargo pelo Pleno do STJ, Campbell foi nomeado pelo presidente Lula, que estará presente no evento, após ter o seu nome aprovado por maioria no Senado.

Paralelamente à sua trajetória como ministro do STJ, Campbell já exerceu diversos outros cargos no Poder Judiciário, como os de corregedor-geral da Justiça Federal e de membro efetivo do TSE, onde atuou como corregedor-geral eleitoral entre 2021 e 2022. Além disso, Campbell é integrante da Academia Brasileira de Direito Tributário e membro fundador da Academia de Ciências e Letras Jurídicas do Amazonas.

A cerimônia está marcada para às 10h no plenário do CNJ.