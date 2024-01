MinC aprova captação de R$ 27,4 milhões pela Lei Rouanet; veja os projetos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Ministério da Cultura publicou no Diário Oficial da União desta quinta uma portaria com a aprovação de 14 novos projetos, que ficam autorizados a captar recursos, mediante doações ou patrocínios, nos termos da Lei Rouanet.

O valor total que poderá ser captado com as propostas aprovadas pela Secretario do Audiovisual é de aproximadamente 27,4 milhões de reais.

A pasta contemplou desde 25.679,30 reais para a produção de um curta-metragem a 19.746.762 milhões de reais para um projeto audiovisual voltado à população das favelas no Rio.

Veja a seguir a lista completa dos projetos (na ordem disposta na portaria do MinC):

Intercâmbio Cultural Brasil-China

Cidade: Tubarão – SC

Valor Aprovado: 752.835,87 reais

Prazo de Captação: 18/01/2024 a 31/12/2024

Resumo do Projeto: Tai chi chuan ao som de carimbó, confucionismo acompanhado de tacacá: um documentário sino-brasileiro que explora as interações interculturais entre a Universidade Estadual do Pará e a Universidade Normal de Shandong com a implantação do Instituto Confúcio em Belém, a partir das experiências dos estudantes e docentes no contato com culturas tão diferentes. Captado no Brasil e na China, finalizado em 4k com duração de 52 minutos, o documentário é uma produção independente e será disponibilizado em plataformas gratuitas de streaming e mídias sociais com versões em língua portuguesa e chinesa.

M.A.T – Mulheres de Alto Ticket

Cidade: Itu – SP

Valor Aprovado: 321.967,78 reais

Prazo de Captação: 18/01/2024 a 31/12/2024

Resumo do Projeto: Mulheres de Alto Ticket – M.A.T – tem como objetivo a criação de um podcast em 4k com 20 episódios de 25 minutos cada, no estilo documental onde as apresentadoras procuram através do empoderamento e empreendedorismo feminino ajudar mulheres a observar situações com outros olhos, mudando seus/muitos pontos de vista estereotipados e suas relações culturais no cotidiano, com periodicidade quinzenal e classificação livre.

Fluxo Fixo Festival de Cinema

Cidade: Salvador – BA

Valor Aprovado: 176.206,25 reais

Prazo de Captação: 18/01/2024 a 31/12/2024

Resumo do Projeto: Projeto de realização da 2º edição do Fluxo-Fixo, festival para fazer e pensar a difusão de filmes posicionados e estimular o desenvolvimento do cinema independente. Ao longo de cinco dias consecutivos, em três cidades da Bahia, em seus respectivos espaços culturais, o evento exibirá 3 mostras temáticas, sessões especiais, estudos dos percursos de circulação de filmes e debates com realizadores e coletivos independentes. Propõe-se realizar a curadoria do festival em um processo de vivência e sistematizar as informações da edição em um guia de programação a ser disponibilizado para o público.

Circuito de Cinema Livre

Cidade: Salvador – BA

Valor Aprovado: 655.627,50 reais

Prazo de Captação: 18/01/2024 a 15/12/2024

Resumo do Projeto: A democratização do acesso à linguagem audiovisual é o objetivo que norteia o Projeto Circuito de Cinema Livre, dialogando como linguagem transversal, complementando a educação e promovendo o desenvolvimento da consciência crítica dos indivíduos, além de ampliar os horizontes daqueles com menor acesso a experiências culturais, de lazer e educação. O intuito do projeto é promover cultura e entretenimento às comunidades dos Estados da Bahia, Sergipe e Alagoas, oportunizando experiências e facilitando o acesso à linguagem audiovisual como fonte de conhecimento e lazer nestas cidades.

DVD Fabrício Sacer

Cidade: Coração de Maria – BA

Valor Aprovado: 482.996,25 reais

Prazo de Captação: 18/01/2024 a 31/07/2024

Resumo do Projeto: Produção de um DVD do artista Fabricio Sacer, de alta qualidade sobre esse DVD tem como objetivo mostrar, por meio de uma um show , com entrevistas e filmagens. Com duração de 45 minutos, finalizando em FullHD e distribuído pelo canal do proponente. Realizar uma formação social de capacitação profissional de treinamento de profissionais na área de eventos.

Maranhão na Tela LAB

Cidade: São Luís – MA

Valor Aprovado: 3.266.211,75 reais

Prazo de Captação: 18/01/2024 a 31/12/2024

Resumo do Projeto: O projeto Maranhão na Tela LAB consiste, principalmente, na realização de ações formativas voltadas para o ambiente de mercado audiovisual incluindo curso, workshops, masterclasses e painéis. Essas ações serão acompanhadas de rodadas de negócios, pitchings e duas mostras de filmes em evento de culminância do processo formativo, com duração de 5 dias. O projeto inclui ainda a circulação do Festival Maranhão na Tela por 4 cidades de diferentes estados brasileiros, promovendo a difusão de obras maranhenses e o intercâmbio com os mercados de outras cidades. Na circulação também serão realizadas masterclasses, debates, perfomances e shows de encerramento.

Gatos do Maracanã

Cidade: Rio de Janeiro – RJ

Valor Aprovado: 25.679,30 reais

Prazo de Captação: 18/01/2024 a 31/12/2024

Resumo do Projeto: O projeto Gatos do Maracanã é um curta metragem documental que visa contar a história de protetores, voluntários, que atuam ajudando e cuidando dos animais abandonados no entorno do complexo esportivo do Maracanã; e também dos felinos que sobrevivem em meio ao abandono e às competições esportivas. O curta terá aproximadamente 15 minutos e será finalizado em resolução 4K.

PCD: Pinta Canta e Dança

Cidade: Vitória – ES

Valor Aprovado: 599.999,99 reais

Prazo de Captação: 18/01/2024 a 31/12/2024

Resumo do Projeto: Mostra Audiovisual exclusivamente voltada para o público PCD contemplando oficinas de artes visuais com pintura urbana para deficientes auditivos (Pinta), oficina de composição musical para deficientes visuais (Canta) e oficina de dança urbana para idosos, obesos e outros portadores de mobilidade reduzida (Dança) com duração de 05 dias e até 20h cada. A mostra exibe de curtas-metragens com as medidas de acessibilidade física, auditiva e visual; e conta apresentações musicais e culturais de outros artistas PCD’s reconhecidos local, regional ou nacionalmente, compondo uma programação de um intenso dia que apresentará também os produtos finais resultantes das oficinas, a partir dos exercícios práticos realizados. O público-alvo das atividades são prioritariamente jovens e adultos a partir de 18 anos de idade de todo o Brasil.

Assim Reza a Lenda

Cidade: Mafra – SC

Valor Aprovado: 186.029,25 reais

Prazo de Captação: 18/01/2024 a 31/12/2024

Resumo do Projeto: A proposta visa a produção deum média metragem documental com duração de 52 minutos apresentado em oito sequências no formato 4k e codec de vídeo MP4 e codec de áudio AAC, sobre a formação, cultura e tradição da cidade de Itaiópolis, em Santa Catarina.

A Planta do Padre

Cidade: Campinas – SP

Valor Aprovado: 199.484,00 reais

Prazo de Captação: 18/01/2024 a 31/10/2024

Resumo do Projeto: A Planta do Padre (Título) é um projeto de docudrama (Gênero) com 24 minutos de duração (Minutagem) em média metragem, com formato de finalização/resolução do vídeo em Full HD (4K) e com o tema da saude pública acessível e universal. Apresenta o legado de Padre Ticão; incentivador da medicina canábica acessível, principalmente, às mães vulneráveis para cuidarem da saude de seus filhos.São cinco histórias de pessoas reais, interpretadas por atores, apresentando resultados de melhora em suas saúdes com o uso da medicina canábica.

Desmistifica Podcast

Cidade: São Paulo – SP

Valor Aprovado: 196.885,58 reais

Prazo de Captação: 18/01/2024 a 31/12/2024

Resumo do Projeto: A proposta visa a produção de um podcast denominado Desmistifica, com 10 episódios de aproximadamente 60 minutos de duração cada, disponibilizados semanalmente no Youtube e no Spotify, que consistirão em entrevistas realizadas por 2 comunicadoras a convidados especialistas em física quântica, alquimia, filosofia, teologia, neurociência, neurobiologia, antropologia, cosmologia, ocultismo e cultura de povos originários na intenção de decodificar a existência humana. Projeto de cunho educativo cultural, informativo, artístico intelectual, focado na saúde mental, física, emocional e energética.

Curso: Dominando a Edição de Vídeos e Fotografia para Redes Sociais

Cidade: Brasília – DF

Valor Aprovado: 174.913,70 reais

Prazo de Captação: 18/01/2024 a 31/05/2024

Resumo do Projeto: Realização de curso capacitação de jovens para edição de vídeos e fotografia, em escola pública na comunidade do Caju, no Rio de Janeiro, presencial, inteiramente gratuito, de segunda a sexta-feira, das 9h as 13 h e das 14h as 18h, durante 2 semanas, totalizando 10 dias, sendo uma turma no vespertino e outra no matutino.

RIOCRIA

Cidade: Rio de Janeiro – RJ

Valor Aprovado: 19.746.762,00 reais

Prazo de Captação: 18/01/2024 a 31/12/2024

Resumo do Projeto: O Projeto RIOCRIA é uma iniciativa voltada para a criação, organização e implementação de atividades no âmbito audiovisual, conduzidas pelo Instituto Pro Bono Brasil através de um Plano Anual de Atividades. O objetivo primário é atender à população das favelas, proporcionando um acesso diversificado à cultura. O projeto visa articular oportunidades de ensino, aprendizado, produção e integração no que há de mais inovador no universo do trabalho, no campo do audiovisual. O plano é dividido em quatro etapas fundamentais: contratação de equipes de trabalho especializadas, adequação física do espaço, formação destinada a moradores de favelas e periferias em situação de extrema vulnerabilidade social e econômica e aceleradora que objetiva proporcionar acesso a criadores de conteúdo provenientes das favelas e periferias disponibilizando estrutura física, técnica e conhecimento para viabilizarem seus projetos autorais.

CulTour – A cultura na palma da sua mão

Cidade: Goiânia – GO

Valor Aprovado: 699.999,30 reais

Prazo de Captação: 18/01/2024 a 31/12/2024

Resumo do Projeto: O Projeto CulTour é uma iniciativa que visa oferecer ao público em geral, de forma gratuita, acesso amplo e inovador aos equipamentos e bens artísticos e culturais, por meio de aplicativo lúdico-cultural, transcendendo e complementando o tradicional guia cultural promovendo a exploração interativa e engajadora de equipamentos culturais como museus, centros culturais e históricos do Brasil. Utilizando-se da ludificação, ou gamificação, que aplica técnicas e dinâmicas de jogos ao contexto artístico-cultural, o aplicativo enriquece a experiência das pessoas, aumenta o engajamento e as incentiva a interagir com os equipamentos culturais, com a história e a cultura material e imaterial brasileira com maior frequência e qualidade. Este aplicativo multiplataforma, acessível em português e Inglês, não só facilita o acesso a informações artísticas, culturais e históricas, mas também oferece recursos de acessibilidade avançados, tornando a cultura brasileira mais inclusiva e acessível a todos.