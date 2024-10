Militares do Exército resgatam náufragos no Vale do Javari

Após o naufrágio de uma embarcação na Comunidade de Palinares, no rio Javari, militares do Quarto Pelotão Especial de Fronteira, do Comando de Fronteira Solimões, resgataram 23 pessoas que se deslocavam para votar nas eleições deste domingo em Estirão do Equador.

O resgate ocorreu nesta madrugada. Os militares transportaram os náufragos até a base do pelotão. Os resgatados receberam toda atenção médica pela equipe militar de saúde antes de retornarem aos seus lares.

“A rápida ação destaca a importância e a prontidão dos militares na região, marcando presença do Estado no Vale do Javari, em condições de manter a vigilância e soberania, além de colaborar no combate aos ilícitos transfronteiriços e ambientais em áreas isoladas da Amazônia Ocidental”, diz o Exército.