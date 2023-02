Michelle dá banho de água fria em Valdemar sobre candidatura ao Planalto

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou há pouco no seu Instagram um aviso à oposição: “Fiquem tranquilos, eu não tenho nenhuma intenção de vir candidata a nenhum cargo eletivo”.

A postagem da esposa de Jair Bolsonaro é um banho de água fria nos planos do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que recentemente declarou que ela “pode ser candidata até a presidente da República”. “Ninguém sabe o dia de amanhã”, afirmou o cacique do partido dos Bolsonaro ao jornal O Globo.

Ao contrário do marido, que continua nos Estados Unidos, Michelle retornou ao Brasil no último dia 26 para assumir o comando do PL Mulher. Nos últimos dias, ele esteve no centro de denúncias publicadas pela coluna de Rodrigo Rangel, do portal Metrópoles, sobre um suposto esquema de caixa 2 envolvendo o cartão corporativo do ex-presidente.

Na edição de VEJA que está nas bancas, o Radar mostrou que um pente-fino encomendado por Lula nos gastos de Bolsonaro busca descobrir, entre outras coisas, se Michelle usou a verba da Presidência para colocar novos implantes de silicone nos seios e realizar caros procedimentos estéticos.

Investigando um auxiliar de Bolsonaro, o STF já descobriu que um cartão de crédito usado por Michelle era pago pelo Planalto. No caso da troca de silicone em 2020, há um mistério: a conta foi paga a partir de um boleto.

Também pelo Instagram, ela publicou uma foto com pastas que conteriam todos os seus comprovantes de compras pessoais feitas nos quatro anos de governo do marido. E disse que só não tem o da troca de silicone porque o seu médico não cobrou.

Veja a publicação de Michelle: