“Me xingava de puta, vagabunda…”, diz ex-mulher do filho de Lula

Ex-companheira do filho caçula de Lula até recentemente, a médica Natália Schincariol confirmou ao Radar o teor do boletim de ocorrência eletrônico registrado por ela contra Luís Cláudio Lula da Silva, nesta terça-feira, na Delegacia da Mulher, em São Paulo. O caso foi revelado mais cedo pelo jornalista Arthur Guimarães, do Metrópoles.

“Eles focam nas agressões, mas foram mais de 30 traições. Eu peguei o celular dele e descobrir todas. Pedi para ele sair de casa e disse que iria conseguir uma medida protetiva. Sempre que falava isso, ele me ameaçava, dizendo que era filho do presidente, que o pai resolveria tudo”, diz Natália.

No boletim de ocorrência, a médica relata uma agressão sofrida em janeiro deste ano, quando levou “uma cotovelada na barriga” durante uma briga. Ao Radar, ela confirma o episódio e diz que tem outras provas contra o ex-companheiro para demonstrar na Justiça tudo o que sofreu nas mãos de Luís Cláudio.

“Tenho áudios dele confirmando as traições. Tenho mensagens de texto que registram tudo. Ele chegava em casa com presentes que ganhava das amantes e colocava tudo na mesa, com as cartas, para que eu olhasse”, diz Natália ao Radar.

“Ele falava: ‘traí mesmo, traí mesmo. Você não é psiquiatra? Por que você está triste assim? Levanta. Você não é psiquiatra? Por que está de cama desse jeito, por que está sofrendo desse jeito? Traí. Aconteceu. E aí?'”, diz Natália.

E o que ele falava quando você dizia que queria que ele saísse de casa e que iria pedir uma medida protetiva?

“Ele falava aquelas coisas do pai dele: ‘se você pedir uma medida protetiva, sua vida vai acabar. Meu pai liga na hora para o juiz’”, diz Natália.

Você viveu muito tempo esse drama?

“Não. Na verdade, a gente vivia bem. Tinha aqueles sinais de um homem abusivo. Às vezes me mandava trocar de roupa, porque não gostou da minha roupa. Me afastava dos meus amigos e da minha família. Ninguém prestava. Só ele era bom. Aquela coisa do cara abusivo. Até aí eu acho que fui passando um pano. Eu amava tanto ele que pensava: deve ser coisa da minha cabeça, ele não fez nada de muito grave. Só que aí ele se mostrou quem ele é quando ele deixou o celular dele aberto em cima da cama e eu vi as mais de trinta traições. Ele estava em aplicativos de sexo, de namoro”, diz Natália.

E o relacionamento de vocês não era aberto.

“Fechado totalmente. Aí, na hora que eu vi isso, é que o povo focou muito nessa cotovelada, mas não é que ele chegou e me deu uma porrada. Não foi isso. Eu comecei a entrar em desespero, tive uma crise de ansiedade vendo as traições. Eu tava tentando tirar foto porque, o que eu pensei, ele vai falar que sou louca, que eu to inventando, que isso nunca existiu, que não era isso. Então, pensei: vou tirar foto porque ele vai negar. Quando eu comecei a tirar as fotos aí ele veio para tentar tirar o celular. Eu puxava o celular e ele puxava o celular até que ele veio e deu essa super cotovelada para eu soltar o celular porque eu tava descobrindo as traições. Aí ele ficou uns dias pedindo para voltar, assumiu tudo, falou que fez isso porque estava me sentindo com baixa autoestima e acabei fazendo isso”, diz Natália.

E tinha xingamento também?

“Depois da infidelidade, quando ele ficou pedindo para voltar e eu não voltei. Foi aí que atacou a ira dele, porque ele tem aquele ego do filho do presidente. ‘Como assim? Ninguém fala não pra mim. Como você não vai voltar comigo. Como você tá falando pra mim que não vai me perdoar? Como você está pedindo para eu sair de casa? Foi aí que ele ficou totalmente irado. Aí começou a me chamar de puta, vagabunda, colocar presente de mulher em cima da mesa. Aí começaram todas as provocações. Do tipo: você não vai me perdoar, então aguente’”, diz Natália.