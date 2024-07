MDB marca convenção de candidato dos Calheiros em Maceió e espera o PT

O MDB marcou para 4 de agosto a convenção que vai confirmar a candidatura do deputado federal Rafael Brito à prefeitura de Maceió. Ele é apoiado pelo governador alagoano Paulo Dantas, pelo ministro Renan Filho (Transportes) e pelo senador Renan Calheiros e compõe uma coligação com PSD, PSB e PDT.

Agora, o parlamentar espera atrair para seu arco de alianças a federação do PT com PCdoB e PV, que, no último sábado, confirmou a candidatura do petista Ricardo Barbosa com uma vice do PSOL.

“Há uma expectativa grande de se chegar a um entendimento com a federação do PT, que faz parte do nosso mesmo grupo político há muitos anos, que é o grupo do governador Paulo (Dantas), e eu sou o candidato do governador”, afirmou Brito ao Radar.

O principal adversário desse grupo político é o atual prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC, do PL. Desde 2022, havia um acordo para que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), indicasse seu candidato a vice. O trato foi descumprido, mas o deputado manteve o apoio ao candidato à reeleição.

JHC escolheu como companheiro de chapa o senador Rodrigo Cunha (Podemos), que deve se licenciar do mandato em breve e deixar o assento na Casa com sua primeira suplente, a mãe do prefeito maceioense, Dra. Eudócia.