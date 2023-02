Marta Suplicy representa SP em reunião de cidades capitais em Madri

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Secretária das Relações Internacionais, Marta Suplicy representa São Paulo em encontro da União das Cidades Capitais Ibero-americanas nesta segunda. As principais cidades dos países falantes das línguas portuguesa e espanhola discutem a agenda internacional e expõem suas diretrizes para 2023 no evento que se encerra na terça-feira.

Em 2022, São Paulo foi eleita a capital verde ibero-americana e Marta pretende retomar a sustentabilidade como o grande assunto a ser tratado no exterior.

“Com 111 parques municipais, São Paulo tem muito a mostrar”, afirmou Marta. “Uma das ações concretas que iremos apresentar é o Hub Green Sampa, centro voltado para startups de tecnologias verdes e sustentabilidade”, acrescentou.

São Paulo lidera projetos facilitados pela UCCI, com Bogotá e Cidade do México sobre o panorama da gestão da arborização nas cidades ibero-americanas e, com Assunção e Bogotá coopera auxilia em instrumentos de gestão de biodiversidade.

A capital paulista ainda coopera com Montevidéu e Quito em discussões sobre a Agenda 2030 da ONU e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em parceria com Lisboa, há um projeto de empreendedorismo feminino. São Paulo ainda dialoga com Bogotá e Havana sobre arborização.