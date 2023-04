Márcio França anuncia retorno de voos do Brasil para Havana e Caracas

O ministro Márcio França, de Portos e Aeroportos, está em uma audiência na das comissões de Turismo e de Viação e Transportes na Câmara para falar sobre as prioridades da pasta para 2023 e anunciou há pouco que o Brasil deve voltar a ter voos diretos para Havana e Caracas, capitais de Cuba e Venezuela ainda neste ano. Segundo ele, trata-se de um compromisso das companhias aéreas, a pedido do presidente Lula.

Depois de uma manifestação do deputado Washington Quaquá (PT-RJ), França comentou que o petista contou que está indo para Cuba e falou para ele avisar “aos nossos companheiros” que, a partir desse ano, “nós devemos voltar a ter um voo Brasil-Havana e Brasil-Caracas, que é um dos compromissos das empresas de aviação”.

O Radar questionou o ministério sobre o anúncio e há quanto tempo o país deixou de ter voos para as cidades, mas ainda não obteve resposta.

“O presidente Lula pediu para que as empresas pudessem voltar a voar para a América Central, Caribe, e para a África. Então as empresas estão se organizando e, possivelmente no segundo segundo semestre, mais três voos para a África, um para a África do Sul e dois mais pra cima, na África, mais ao norte, todas voltadas pro litoral”, afirmou o ministro.

Ele também disse achar que essa é uma boa notícia que “não tem um conteúdo ideológico, embora as pessoas queiram dar”.

“É porque esse grupo de países poderia, eventualmente, comprar os nossos produtos industrializados. Nós não vamos vender produtos industrializados, possivelmente, pra China ou pra Europa. Então é mais fácil você vender pros país que estão com menos desenvolvimento e, certamente, com aqueles que têm proximidade com a nossa cultura, com a nossa língua, enfim, e tanto a África quanto a América Central são importantes destinos nessa área. Então, a pedido dele, as companhias colocarão esses voos ainda neste ano, possivelmente”, justificou.

Continua após a publicidade