Mais um prejuízo deixado por Moro no Podemos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Podemos vai inaugurar nesta sexta uma luxuosa sede num casarão em Curitiba. O lugar foi escolhido para ser o poderoso QG de Sergio Moro na capital da Lava-Jato.

Na casa, Moro teria um imponente gabinete, com grandes imagens dele nas paredes e outras decorações espalhadas pela estrutura exaltando a figura do presidenciável do partido.

Na semana passada, Moro se filiou ao União Brasil sem sequer dar um telefonema para avisar a presidente do partido, Renata Abreu.

A cara decoração do imponente gabinete de Moro já foi para o lixo.