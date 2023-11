Mais de 500 militares apoiam vítimas de enchentes na região Sul

As Forças Armadas empregaram 530 militares para atuar no apoio à população atingida pelas fortes chuvas em 17 municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com foco nas regiões mais atingidas: Vale do Taquari (RS), Ilhas do Delta do Jacuí (RS) e Vale do Itajaí (SC).

O Ministério da Defesa também está utilizando helicópteros e embarcações nas operações, que envolvem o transporte de famílias e pertences das pessoas desabrigadas, apoio no resgate com a utilização de botes, entrega de donativos, distribuição de telhas e de lonas, desobstrução de vias, recolhimento de entulhos e limpeza de ruas.