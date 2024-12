Macaé Evaristo pede votos a deputados contra pente-fino do governo no BPC

A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, não escondeu a contrariedade em sua primeira audiência na Câmara desde que assumiu o cargo.

Enquanto ela prestava esclarecimentos à Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência sobre as ações da pasta, aliados do governo Lula angariavam apoio para votar, em regime de urgência, o projeto 4.614 de 2024, que faz um pente-fino no cadastro do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Na Câmara por força de um requerimento da deputada Rosangela Moro (União Brasil-SP), Macaé Evaristo pediu apoio aos parlamentares em defesa à manutenção do orçamento para o BPC, à revelia do governo.

A audiência foi realizada nesta terça-feira, 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência – justamente um dos públicos-alvos do benefício.

“A gente entende as necessidades do ajuste fiscal, mas é preciso serem feitas a partir da taxação das grandes fortunas. Se esta escolha não for feita, cada vez vamos penalizar mais os que já são penalizados”, disse a ministra.

O pente-fino nos programas sociais proposto pelo governo prevê que, em uma família, a renda de um beneficiário do BPC volte a ser levada em conta para avaliar o acesso a outro benefício federal.