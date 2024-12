Globo é condenada a indenizar ex-funcionária por brincadeira em programa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Justiça de São Paulo condenou a TV Globo a pagar uma indenização de 20 mil reais por danos morais a uma ex-funcionária, que processou a emissora por ter seu nome e número de passaporte exibidos no Mais Você, programa matutino comandado por Ana Maria Braga. No processo, ela afirma que a apresentadora exibiu “sem seu conhecimento e, principalmente, consentimento” um passaporte com a foto de Louro Mané, mas com seu nome e número do documento. Na ocasião, o mascote brincava que faria uma viagem para Dubai. A Globo alegou que o documento foi “claramente” identificado como cenográfico e que não houve “uso indevido de imagem ou dados pessoais”.

Na decisão, o juiz André Augusto Salvador Bezerra Vistos afirmou que o documento foi identificado por uma testemunha – amigo da ex-funcionária que a alertou do ocorrido. “Independentemente da intenção de tal parte, não é preciso um raciocínio mais complexo para se chegar à conclusão de que o fato causou danos à imagem da autora, tendo os dados desta sido expostos a milhões de pessoas, sem sua autorização”, informa. Além dos 20 mil reais, a Justiça também pediu a exclusão do conteúdo tanto da internet em até 10 dias, caso não faça, terá que pagar multa diária de 1 mil reais.