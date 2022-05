Lula dá pontapé inicial da campanha à Presidência em aula magna na Unicamp

O ex-presidente Lula (PT) participa nesta semana da primeira agenda pública de sua campanha à presidência, na Unicamp, no interior de São Paulo.

O petista apresentará uma Aula Magna na quinta-feira, no Teatro de Arena. Segundo os organizadores, o ato “político cultural” pretende discutir o papel da universidade no futuro da democracia no Brasil, além de debater a importância dos investimentos em serviços públicos como Saúde e Educação.

Além do encontro na Unicamp, Lula deverá participar com Fernando Haddad (PT) de encontros com prefeitos dos arredores de Campinas — região populosa e sempre disputada por presidenciáveis e candidatos ao governo do estado, como é o caso de Haddad.