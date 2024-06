Lula vai ao Rio para posse de Magda Chambriard na presidência da Petrobras

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Lula vai viajar nesta quarta-feira ao Rio de Janeiro para participar da posse de Magda Chambriard como presidente da Petrobras.

A cerimônia está marcada para as 15h30 e acontecerá no Centro de Pesquisas, Desenvolvimento e Inovação da estatal, o Cenpes, na Cidade Universitária.

O evento acontecerá pouco mais de um mês após a demissão de Jean Paul Prates do comando da empresa e do anúncio de Magda como sua sucessora, na noite de 14 de maio.

A indicação da nova presidente foi aprovada pelo Conselho de Administração no dia 24, quando assumiu o posto.

Outro compromisso

No Rio, Lula também participará de uma cerimônia de comemoração ao Dia Nacional do Cinema, na Barra da Tijuca, quando será apresentada a marca da plataforma pública de streaming do Ministério da Cultura.

No último domingo, o Radar revelou que ela foi batizada de “Tela Brasil”.