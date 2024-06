MinC apresenta streaming público no Dia do Cinema Brasileiro; saiba o nome

O Ministério da Cultura vai realizar um evento em homenagem ao Dia do Cinema Brasileiro, na próxima quarta-feira, 19 de junho, quando será apresentada a marca da plataforma pública de streaming do governo federal — que exibirá filmes e séries nacionais.

O Radar apurou que a iniciativa foi batizada de “Tela Brasil“, que deverá ser lançada em novembro.

O encontro vai acontecer às 17h, nos Estúdios Quanta, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e contará com a presença da ministra Margareth Menezes, do presidente Lula, da primeira-dama Janja, e de diretores de cinema, artistas e trabalhadores do setor audiovisual.

O evento também servirá para celebrar a retomada de investimentos no cinema nacional.