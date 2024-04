Lula se reúne com lideranças indígenas e Sonia Guajajara nesta quinta

Em meio à mobilização do Acampamento Terra Livre, que reúne milhares de indígenas em Brasília nesta semana, o presidente Lula terá um encontro na tarde desta quinta-feira, no Palácio do Planalto, com lideranças e coordenadores de organizações indígenas.

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, e o chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo, também participarão da reunião, marcada para as 16h.

Na semana passada, Lula homologou duas terras indígenas, em Mato Grosso e na Bahia, e admitiu que esperava assinar outros quatro decretos, mas teve que adiá-los por conta de “alguns problemas”.

“Temos algumas Terras ocupadas por fazendeiros, outras por gente comum, possivelmente muito pobre, outras têm 800 pessoas ocupando. Alguns governadores pediram tempo para resolver onde vão destinar essas pessoas sem violência. Essas propostas estão na mesa da Casa Civil e aguardam apenas as soluções que não podem prejudicar trabalhadores rurais”, declarou o presidente, em um evento no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Continua após a publicidade

Também nesta quinta, o petista participa, a partir das 11h, da cerimônia de comemoração de aniversário de 50 anos da Embrapa, acompanhado dos ministros Carlos Favaro (Agricultura e Pecuária), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), Ester Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar).

À noite, Lula deverá comparecer a um jantar na Embaixada de Portugal em Brasília, por conta da celebração dos 50 anos da Revolução dos Cravos, a convite do embaixador do país europeu no Brasil, Luís Faro Ramos.