Lula sanciona lei que cria o Dia do Rei Pelé; veja a data

O presidente Lula sancionou nesta segunda-feira a lei que institui o Dia do Rei Pelé, que será comemorado anualmente em 19 de novembro, data em que Edson Arantes do Nascimento marcou seu milésimo gol, em 1969.

O projeto foi apresentado pelos deputados Luciano Ducci (PSB-PR) e Felipe Carreras (PSB-PE) na Câmara, onde foi aprovado no fim de 2023, quase um ano após a morte do tricampeão mundial aos 82 anos de idade. No Senado, o PL foi aprovado em maio deste ano e seguiu para a sanção presidencial.

O ato foi publicado nesta terça no Diário Oficial da União, também com a assinatura do ministro do Esporte, André Fufuca.