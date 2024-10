Lula reúne ministros para definir restrições a apostas com Bolsa Família

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai comandar nesta quinta-feira, a partir das 15h, reunião com os ministros da Casa Civil, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, da Fazenda, da Saúde, do Desenvolvimento e Assistência Social e do Esporte sobre os impactos socioeconômicos das apostas on-line.

O tema ligou o sinal de alerta no governo desde que o Banco Central publicou uma nota técnica mostrando que beneficiários do Bolsa Família gastaram cerca de 3 bilhões de reais com as chamadas bets em agosto por meio do Pix. Mas a possibilidade de punir inscritos nos programas sociais federais que usem o dinheiro para apostar divide os ministros.

Ao Radar, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que chefia a pasta do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, defende o endurecimento da legislação sobre as apostas, sem proibir beneficiários do Bolsa Família de jogar. “A gente deve deixar que as famílias tenham liberdade para utilizar os recursos do Bolsa Família. O nosso trabalho deve ser o de conscientizar a sociedade sobre o jogo”, disse.

Já Fernando Haddad, da Fazenda, e Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, falam abertamente em estabelecer travas e punições para quem gastar o dinheiro do auxílio com as bets. De acordo com Haddad, Lula está inclinado a proibir a utilização do cartão do Bolsa Família nos sites de apostas como forma de enfrentar a “dependência psicológica” dos jogos de azar.

“É uma decisão que não vai ser exclusiva da Fazenda, vai envolver os outros ministros também, porque é importante que eles se manifestem sobre isso”, afirmou Haddad.