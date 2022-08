Lula promete recriar Ministério da Segurança Pública

Lula prometeu nesta terça-feira que, se eleito, recriará o Ministério da Segurança Pública, pasta que atualmente funciona junto com o Ministério da Justiça.

Antes do governo de Michel Temer, a Justiça reunia as duas atribuições, mas o emedebista dividiu o ministério depois que Alexandre de Moraes deixou o comando da pasta para assumir uma cadeira no STF.

Já no governo de Jair Bolsonaro, houve novamente a fusão das duas pastas. Na época, Bolsonaro queria dar um “superministério” a Sérgio Moro. Mais adiante, em crise com o auxiliar, Bolsonaro cogitou dividir o ministério novamente, mas a ideia não foi adiante.

Lula fez a promessa durante reunião com governadores aliados em São Paulo. O tema da segurança pública é caro ao eleitor bolsonarista. A ideia seria que a nova pasta coordene as ações entre governo federal, estados e municípios no tema.

“Estamos propondo a criação do ministério da Segurança Pública, aumentando ao participação da União, sem interferir no papel dos estados hoje. Essa é uma reivindicação antiga”, disse Lula.

