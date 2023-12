Lula participa de segundo encontro do Conselhão, recriado há sete meses

Pouco mais de sete meses depois de recriar o grupo conhecido como “Conselhão”, o presidente Lula vai participar nesta terça-feira da segunda reunião plenária do órgão, que é composto por 246 pessoas. A estreia do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável ocorreu no dia 4 de maio.

O encontro desta terça vai começar às 9h, no Palácio do Planalto, com a apresentação das recomendações de cada Comissão Temática e Grupo de Trabalho, criados para debater temas como economia do futuro, transição energética, primeira infância e ampliação ao crédito

Das 15 às 17h, no Salão Nobre do Planalto, Lula participará da apresentação dos resultados do Conselhão. A reunião contará com a presença dos ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Fernando Haddad (Fazenda), Esther Dweck (Gestão e Inovação), Camilo Santana (Educação), Anielle Franco (Igualdade), Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Simone Tebet (Planejamento), Luiz Marinho (Trabalho), Vinícius de Carvalho (CGU) e Cida Gonçalves (Mulheres).