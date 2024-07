Lula nomeia Mauro Campbell, do STJ, para cargo de corregedor de Justiça

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou o ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para o cargo de corregedor nacional de Justiça, no CNJ. Campbell vai assumir a função em 22 de agosto e tem mandato de dois anos, até 2026.

A indicação do ministro para a corregedoria partiu do pleno do próprio STJ e foi aprovada pelo Senado em junho.

Campbell substituirá no cargo o ministro Luis Felipe Salomão, eleito para ser o próximo vice-presidente do STJ.