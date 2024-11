Lula nomeia advogada carioca Claudia Corrêa para vaga no TRF2

O presidente Lula nomeou nesta quinta-feira a advogada carioca Claudia Corrêa para uma vaga de juíza do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2).

Candidata do grupo Prerrogativas, coordenado pelo advogado Marco Aurélio Carvalho, a jurista teve o apoio de petistas influentes como o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e a deputada Benedita da Silva, além da simpatia da primeira-dama, Janja.

Claudia Corrêa vai ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do juiz Paulo Cesar Morais Espirito Santo. Por isso, quando tomar posse no TRF2, a advogada passará a integrar uma das câmaras criminais do tribunal.

“A mensagem que recebi (do Palácio do Planalto) é que, além da questão do currículo, pesa a questão da representatividade de gênero e da diversidade, para que o nosso Judiciário tenha essa representação efetiva da sociedade, de pessoas que tenham currículo, tenham trajetória e representem com efetividade a realidade da nossa sociedade, para que o nosso Judiciário possa se desenvolver de forma igualitária”, afirmou Corrêa ao Radar.

Continua após a publicidade

“Sinto-me muito honrada com a escolha e assumo o compromisso de ser muito fiel aos princípios constitucionais, à Constituição como um todo e servir ao Judiciário de forma proba”, acrescentou.

Os concorrentes da advogada na lista tríplice entregue a Lula pelos próprios integrantes do tribunal eram Alexandre Nogueira, do Espírito Santo, e Bruno Barata, também do Rio de Janeiro.