Lula mandou reconstruir o país e fazer ‘política civilizada’, diz Padilha

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Alexandre Padilha disse que Lula ordenou aos novos ministros de seu governo que façam “política de forma civilizada” com o objetivo de “unir e reconstruir” o país.

O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da presidência participou nesta sexta-feira da primeira reunião ministerial do governo do petista com seus 37 auxiliares, em Brasília.

Segundo Padilha, a orientação da nova gestão é criar empregos e promover crescimento econômico com geração e distribuição de renda, sem se descuidar, contudo, da responsabilidade fiscal.

“A ordem que recebemos do presidente Lula foi unir e reconstruir o Brasil. Voltamos pra fazer política de forma civilizada e trabalhar em prol dos interesses do país. A obsessão é acabar com fome, melhorar a saúde e dar um salto de qualidade na educação”, disse.