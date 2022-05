Lula diz uma grande verdade a Bolsonaro: ‘Presidente tem que trabalhar’

O ex-presidente Lula voltou a bater nesta terça na incapacidade de Jair Bolsonaro de assumir seu papel de presidente da República diante de diferentes grupos da sociedade. Em vez de mobilizar o país para combater os problemas que tanto afetam a vida do brasileiro, Bolsonaro estabeleceu uma rotina de eventos eleitoreiros, com passeios de moto e outras agendas de palanque, e não trabalha para mobilizar o Estado.

Para Lula, o presidente não pode “ficar trancado na sua biblioteca fazendo live e fazendo fake news”. Tem que chamar os empresários, os governadores, os prefeitos, os líderes de entidades para discutir formas de fazer o país voltar a crescer e combater seus problemas mais crônicos, como a inflação e o desemprego.

“A primeira coisa que quero fazer como presidente, se for eleito, é convocar uma reunião com os 27 governadores para que a gente possa estabelecer de verdade a situação de cada estado, o que o governo federal pode fazer para ajudar os estados e o que os estados podem fazer pelas próprias mãos”, disse Lula para a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre.

“A partir daí começar a recuperar a relação entre os entes federados. Um presidente da República tem que conversar com os estados, com o Congresso, com os sindicatos, tem que conversar com o Congresso, com os empresários. O presidente da República não fica trancado na sua biblioteca fazendo live e fazendo fake news”, seguiu Lula.

O petista disse que terá como “compromisso” colocar o país de volta na rota do crescimento. “O meu compromisso com o brasileiro é provar que é possível esse país voltar a crescer. Não dá para jogar a culpa em cima da guerra da Ucrânia. Esse país estava fazendo uma fábrica de fertilizante em Três Lagoas e acabaram com ela. Esse país achou que era importante vender tudo que tinha e agora estão percebendo o quanto é importante o fertilizante”, disse Lula.