Lula investe pesado para conquistar o agro mais próximo de Bolsonaro

Ministro da Agricultura de Lula, Carlos Fávaro participou no fim de semana da Agrishow, uma feira voltada para o agronegócio em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Nos últimos anos, o evento — o maior desse tipo na América Latina — foi marcado por manifestações bolsonaristas em que políticos de outras vertentes foram hostilizados.

Espécie de ponte entre Lula e o agro ainda distante do petismo, Fávaro apresentou aos produtores rurais um pacote bilionário de crédito aberto pelo BNDES para adoçar a audiência ruralista.

Segundo o ministro, os produtores rurais terão até 10 bilhões de reais em crédito do banco para o setor. A linha pode ser usada para custeio, investimento, armazenagem, capital de giro e, inclusive, por quem estiver precisando alongar dívidas já existentes.

Continua após a publicidade

O balcão de crédito começou a funcionar dentro da própria feira. “É uma linha construída em conjunto com o Ministério da Agricultura e Pecuária e com o Ministério da Fazenda. Ela será disponibilizada já a partir de amanhã, aqui na Agrishow. Esperamos que ela possa ser utilizada para fomentar novos negócios e, também, para melhorar a situação financeira de agricultores que tenham porventura sofrido com achatamento de preços e problemas climáticos”, diz o diretor Financeiro e de Crédito do BNDES, Alexandre Abreu.

Sem os bilhões a anunciar, Jair Bolsonaro também passou pelo evento nesta segunda e foi muito festejado pelos frequentadores. O ex-presidente desfilou em carro aberto pela feira atraindo muitos simpatizantes.