Lula fará comício em BH com o maior aparato de segurança da história

O ex-presidente Lula, como mostrou o Radar há algumas semanas, fará nesta quinta um comício em Belo Horizonte, cercado pelo maior aparato de segurança já utilizado pelas forças policiais numa campanha presidencial.

Fontes da campanha petista ouvidas pelo Radar dizem que o grupo de elite da Polícia Federal terá força total no evento juntamente com homens da Polícia Militar mineira. A segurança classifica o aparato montado para o evento como o maior da história das campanhas. Lula chegará em carro blindado, usará o tempo todo colete à prova de balas e será constantemente vigiado por atiradores nos prédios e até por drones.

O ato de Lula na Praça da Estação, região central da capital mineira, está marcado para 16h e terá a presença do candidato a governador Alexandre Kalil, além de figuras do petismo do estado. Será o primeiro comício de campanha de Lula nesta luta com Jair Bolsonaro.